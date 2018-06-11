В Росії 10 тисяч православних на Уралі вшанували Табинську ікону Божої Матері

У Росії, в Оренбурзі, відбулися урочистості, присвячені святу на честь шанованої на Уралі Табинської ікони Божої Матері.

По закінченні Літургії на соборній площі відбувся водосвятний молебень, повідомляє прес-служба Оренбурзької єпархії РПЦ.

По завершенні молебню загальноміський хресний хід пройшов від Миколаївського кафедрального собору до уклінного хреста, встановленого на місці зруйнованого в роки безбожної влади Казанського кафедрального собору, і назад.

Участь у хресному ході взяли близько 10 тисяч оренбуржців. Було зроблено дев'ять зупинок, під час яких архіпастирі окроплювали свяченою водою віруючих.

*** Табинська ікона Божої Матері вперше з'явилася в 1570 році на території сучасної республіки Башкортостан. В радянські часи ця ікона разом із залишками «білого» війська побувала в Китаї, Австралії і США.