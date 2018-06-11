Треба наближувати не Божий закон до людини, а людину до Бога - Предстоятель УПЦ (відео)

Необхідно жити згідно волі Господа, а не підлаштовувати закон Божий і Церкву під свої пристрасті.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді у Неділю 2-гу після П’ятидесятниці, день пам’яті всіх святих, у землі Руській просіявших, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Розповідаючи про святих, які просіяли в нашій землі, Блаженніший Владика наголосив, що їх зробила святими Православна віра та любов до Бога.

“Любов до Бога засвідчується тоді, коли людина все, що Бог велить, виконує, і що Бог попускає, людина з вдячністю переносить”, – сказав Архіпастир.

За словами Його Блаженства найбільш духовно корисний засіб, який приводить людину до святості, це терпіння неправди, несправедливих образ: “Якщо мене називають розбійником і ще якось – і я такий є, то хоча і буду дякувати Богові за це, але для мене не буде великої нагороди: я отримую по достоїнству. Коли ж людину обзивають, ображають, принижують, а вона цього не заслуговує, то вона через це отримує велику духовну благодать – благодать Святого Духа, яка освячує людину і робить її святою або такою, що йде по шляху святості”.

“Нам треба озброїтися терпінням. От не треба реагувати на все, що там на мене сказали, що я такий-сякий, і відразу: “Я не такий”. Треба собі сказати: “Я не такий, але я ще гірше, тому мене ще хвалять, а не ображають”. От якщо ми будемо так ставитися до наклепів, то вони будуть приносити нам духовну користь, вони приведуть нас в стан смирення – тобто у той стан, коли людина правильно розуміє Бога і правильно розуміє себе і того, чому Бог мені це посилає. Якщо Бог попускає – Владика мій, Творець, чому я повинен це відкидати? Я повинен приймати ці гіркі ліки, які лікують мою гординю”.

Архіпастир побажав вірним смиренно приймати все, що Бог нам посилає в цьому житті, керуватися в житті не своїми законами і не якимись чужими, які нам пропонують, а тими законами, які написані в Святій Книзі, у вічній Книзі, яка називається “Святе Євангеліє”.

При цьому Блаженніший Владика наголосив, що земні закони змінювалися, змінюються і будуть змінюватися – поки світ буде існувати, а заповіді Божі ніколи не зміняться, тому що Бог досконалий.

“Люди кажуть, що треба змінити закон, треба його наблизити до людини – але не Бога треба до людини наближати, не Божий закон до людини, а людину до Бога. Якщо мені не підходить Церква, то Вона не винна – Вона така вже 2000 років. Я не такий. Я повинен змінити себе, щоб я підходив Церкві, щоб я був придатний Церкві. А якщо я Церкву зроблю під себе, підлаштую під свої пристрасті, то Церква вже буде не Церква – це буде політична організація, або щось подібне, якийсь клуб, і в цій організації спасіння людина ніколи не досягне”, – застеріг Предстоятель.