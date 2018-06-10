У Києво-Печерській лаврі православні вшанували всіх святих у землі Руській просіявших
13:02, 10 червня 2018Православ`я
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У день пам’яті всіх святих у землі Руській просіявших, 10 червня, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію над студентом II курсу магістратури Київської духовної академії Сергієм Розманом.
Наприкінці богослужіння було звершено чин славлення з молитвою всім святим, у землі Руській просіявшим.
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