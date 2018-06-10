У столичному Голосіївському монастирі 17 червня відзначать 25-річчя відродження обителі

У столичному Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі 17 червня відзначать 25-річчя відродження обителі.

Як повідомляє офіційний сайт монастиря, святкове богослужіння розпочнеться о 09.00, його очолить Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

У богослужінні візьмуть участь митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир, єпископат і священики УПЦ.

Вечірнє богослужіння розпочнеться напередодні, 16 червня о 17.45.

У 1930-ті роки скит Києво-Печерської лаври Голосіївська пустель був закритий, всі споруди розграбовані, ченці – вигнані, деякі були розстріляні. Коли в 1993 році територію повернули Києво-Печерській лаврі, у повністю зруйновану обитель були спрямовані п'ять чоловік – один монах, він же нинішній намісник монастиря, владика Ісаакій, і четверо послушників.