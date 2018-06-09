В Одеській області сотні вірян сьогодні пройдуть хресною ходою 22 кілометри за 7 годин
12:14, 09 червня 2018Православ`я
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"Ми йдемо з молитвами за мир в Україні" / reni-odessa.od.ua
У місті Рені Одеської області віруючі УПЦ здійснюють великий хресний хід.
Як повідомляє сайт "Рені - Одеса", православні йдуть з молитвами за мир та процвітання рідного міста.
Парафіяни трьох православних храмів здійснюють великий хресний хід.
Процесія з хоругвами висунулася від Свято-Вознесенського собору сьогодні в 07.00, щоб пройти 22 кілометри.
Останньою точкою шляху стане хрест на в'їзді в місто з боку Ізмаїла (в районі БТО порту).
"Ми йдемо з молитвами за мир в Україні, благополуччя і розвиток рідного міста", - сказав один з ініціаторів ходи Костянтин.
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