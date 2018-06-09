В Одеській області сотні вірян сьогодні пройдуть хресною ходою 22 кілометри за 7 годин

У місті Рені Одеської області віруючі УПЦ здійснюють великий хресний хід.

Як повідомляє сайт "Рені - Одеса", православні йдуть з молитвами за мир та процвітання рідного міста.

Парафіяни трьох православних храмів здійснюють великий хресний хід.

Процесія з хоругвами висунулася від Свято-Вознесенського собору сьогодні в 07.00, щоб пройти 22 кілометри.

Останньою точкою шляху стане хрест на в'їзді в місто з боку Ізмаїла (в районі БТО порту).

"Ми йдемо з молитвами за мир в Україні, благополуччя і розвиток рідного міста", - сказав один з ініціаторів ходи Костянтин.