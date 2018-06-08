У Парижі на православному форумі обговорять основні проблеми біоетики

За ініціативою та за організаційної підтримки Асамблеї православних єпископів Франції, у французькій столиці 9 червня пройде «День Православ'я».

Православний форум приймуть Стефановський кафедральний собор на вул. Бізе (Гальська митрополія Константинопольського Патріархату), де буде звершена Божественна літургія за участю хорів різних Помісних Православних Церков, і Православний Духовно-культурний центр на набережній Бранлі, в амфітеатрі якого відбудеться круглий стіл на тему "Основні проблеми біоетики: православний погляд", повідомляє cerkov-ua.eu.

Перед початком круглого столу у фойє Центру всім учасникам форуму буде запропоновано святковий фуршет.

У науково-просвітницькій частині форуму візьмуть участь і виступлять з доповідями священик Жан Бобок (Румунська Православна Церква), священик Володимир Зелінський (Архієпископія Православних Російських Церков у Західній Європі, Константинопольський Патріархат), диякон Марк Андроніков (Корсунська єпархія, Руська Православна Церква) і Христина Бена (Університет Париж-11).