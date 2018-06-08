Архієпископ Олексій обсудив з представником ОБСЄ стан свободи віросповідання в Балтській єпархії УПЦ
10:00, 08 червня 2018Православ`я
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Архієпископ Олексій зустрівся з представником ОБСЄ / news.church.ua
У середу, 6 червня, відбулась зустріч архієпископа Олексія з представником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Євою Гмелін.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Балтської єпархії.
Захід було проведено у Свято-Покровському Балтсько-Феодосієвському чоловічому монастирі.
В ході зустрічі учасники обговорювали стан свободи віросповідання в межах Балтської єпархії Української Православної Церкви.
Нещодавно архієпископ Феодор провів аналогічну зустріч з делегацією спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні на чолі з керівником офісу Давідом Піге.
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