Архієпископ Олексій обсудив з представником ОБСЄ стан свободи віросповідання в Балтській єпархії УПЦ

10:00, 08 червня 2018
Православ`я
999 0
Архієпископ Олексій зустрівся з представником ОБСЄ / news.church.ua

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Балтської єпархії.

Захід було проведено у Свято-Покровському Балтсько-Феодосієвському чоловічому монастирі.

В ході зустрічі учасники обговорювали стан свободи віросповідання в межах Балтської єпархії Української Православної Церкви.

Нещодавно архієпископ Феодор провів аналогічну зустріч з делегацією спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні на чолі з керівником офісу Давідом Піге.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter