Замість букетів Патріарху Кирилу на ці гроші купили апарат штучної нирки

У Центральну клінічну лікарню святителя Алексія, митрополита Московського, надійшов апарат штучної нирки.

Нове обладнання для фільтрації крові було придбано на кошти, які надійшли замість великодніх букетів для Патріарха Кирила, повідомляє patriarchia.ru.

Патріарх Кирил раніше запропонував замінити звичай підносити Предстоятелю у святкові дні квіти збором коштів на користь нужденних. За усталеною в останні роки традицією Патріарх попросив настоятелів московських храмів і монастирів не дарувати йому квіти на Пасху, а направити ці кошти на купівлю обладнання для лікарні святителя Алексія.

На основну частину зібраних коштів - 1 мільйон 835 тисяч рублів - для відділення реанімації лікарні був придбаний апарат MultiFiltrate (виробництва Німеччини), необхідний для очищення крові. На кошти, що залишилися лікарня найближчим часом закупить апарат для аутогемотрансфузії, за допомогою якого під час операції може проводитися процедура повернення власної крові пацієнта.

Наразі апарат вже використовується.