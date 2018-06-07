В УПЦ розповіли про ставлення Церкви до закону про трансплантацію

У травні цього року Верховною Радою України був прийнятий новий закон про охорону здоров'я й трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини.

Його прокоментував заступник голови Синодального відділу УПЦ з питань охорони здоров'я та пастирської опіки медичних закладів і заступник голови Комітету з біоетики та етичних питань при Священному Синоді протоієрей Геннадій Батенко, повідомляє "Фома в Україні".

"В основу нового закону покладена та позиція, яка нас завжди влаштовувала, - він передбачає презумпцію згоди. В цілому, цей закон більш-менш добре продуманий.

Виняток - стаття 19 про «надання для трансплантації фетальних матеріалів». Під фетальними матеріалами маються на увазі ембріони. Ця стаття нас не влаштовує. Вона була автоматично перенесена з попереднього закону. При чому не зрозуміло, яке відношення мають аборти та «фетальні матеріали» до трансплантології.

По суті це підтримка абортів. І совість християнина, тому, залишається тривожною.

Також не до кінця зрозумілі окремі статті закону - наприклад, як бути з транплантацією легенів і серця...", - розповів священик.