Митрополит Онуфрій нагадав священикам про те, що особистий приклад переконливіше настанов

Живі образи особистого благочестя переконливіше усіляких повчань.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій у Привітанні до організаторів і учасників XIV Всеукраїнської конференції глав та представників єпархіальних відділів УПЦ у справах молоді.

"Ініціатива Синодального молодіжного відділу вже восьмий рік приносить гідні плоди. Вкотре для обміну досвідом і координації роботи на конференцію з'їжджаються з різних регіонів нашої країни численні учасники. Багато хто з вас вже не перший рік працюють і несуть свій послух на ниві духовного виховання молоді, хтось ще лише вступає на цей шлях. Але завдання перед вами стоїть загальна: в стрімко мінливих умовах, які диктує сучасний світ, постійно перебувати у творчому пошуку ефективних форм і методів роботи з юнацтвом, в обігу живого слова до молодіжної аудиторії.

Усі разом ми маємо проявляти один до одного любов, повагу й терпіння, дбайливо ставитися до духовної спадщини нашого народу, черпаючи сили для стояння в правді й одностайності в вшануванні подвигів святих і в наших багатовікових церковних традиціях. Лише так - через збереження пам'яті, засвоєння ключових християнських цінностей, через осягнення істини Православ'я - відбувається зустріч поколінь.

Звертаючись до всіх вас, причетних до виховання та освіти молоді, я прошу, перш за все, у всьому бути їм гідним прикладом, бо живі образи особистого благочестя переконливіше усіляких повчань", - сказано у Привітанні Предстоятеля УПЦ.