Грузію в середині червня відвідає представник Фанару, щоб обговорити українське церковне питання

У патріархії Грузії чекають прибуття представника Вселенського патріархату, щоб обговорити українське церковне питання.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомив журналістам у вівторок секретар грузинської патріархії, отець Михайло (Ботковелі), про майбутній візит свого представника патріархію вже сповістив Вселенський Патріархат.

Зокрема, він зазначив, що цей візит очікується в середині червня.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко заявив про те, що прийняв рішення звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням про надання томосу Українській помісній автокефальнй іцеркві.

18 квітня він провів зустріч з предстоятелями православних церков України й офіційно прийняв для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію Звернення про надання Українській церкві томосу про автокефалію з підписами всіх архієреїв, які підтримали це рішення.

19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання українській православній Церкві автокефалії.

22 квітня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат приступив до розгляду прохання України.