У Греції Патріарх Варфоломій відкрив міжнародну екологічну конференцію

Вселенський Патріарх Варфоломій 6 червня відкрив міжнародну екологічну конференцію на острові Спецес, який знаходиться на північний захід від Афін.

Про це повідомляють "Руські Афіни".

«Наша мета - підтвердити спільну відповідь на екологічну кризу, захищаючи нашу планету як священну спадщину для всіх людей й особливо наших дітей», - сказав Патріарх Варфоломій.

У вівторок Патріарх відзначив Всесвітній день навколишнього середовища, відкривши 9-й Міжнародний екологічний симпозіум - «До зеленої Аттики: збереження планети та захист її народу», який пройшов в Афінському Музеї Акрополя.

Патріарх Варфоломій попередив про небезпеку, пов'язану з відходами в Саронічній затоці, в якій знаходиться понад 50 % сміття, яке можна знайти у всіх морях, що оточують Грецію.