У Житомир прибудуть мощі святого Олексія чоловіка Божого
11:31, 07 червня 2018Православ`я
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Мощі святого Олексія чоловіка Божого / zhytomyr-eparchy.org
З благословіння митрополита Никодима 9 червня до Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору Житомира відбудеться принесення та дарування ковчегу з мощами святого преподобного Олексія чоловіка Божого.
Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, мощі привезені зі Святої Гори Афон і деякий час перебували у Києві в храмі святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Настоятель храму, благочинний лікарняних храмів столиці протоієрей Роман Барановський подарував мощі житомирянам.
Зустріч мощей святого Олексія чоловіка Божого відбудеться 9 червня о 17.00 у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі Житомира. Потім розпочнеться богослужіння, яке очолить митрополит Никодим.
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