У Житомир прибудуть мощі святого Олексія чоловіка Божого

З благословіння митрополита Никодима 9 червня до Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору Житомира відбудеться принесення та дарування ковчегу з мощами святого преподобного Олексія чоловіка Божого.

Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, мощі привезені зі Святої Гори Афон і деякий час перебували у Києві в храмі святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Настоятель храму, благочинний лікарняних храмів столиці протоієрей Роман Барановський подарував мощі житомирянам.

Зустріч мощей святого Олексія чоловіка Божого відбудеться 9 червня о 17.00 у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі Житомира. Потім розпочнеться богослужіння, яке очолить митрополит Никодим.