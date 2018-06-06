У штаті Нью-Йорк відкрито пам'ятник преподобному Серафиму Саровському

На території Ново-Дівеєвського жіночого монастиря (Нануэт, штат Нью-Йорк, США) освячено пам'ятник преподобному Серафиму Саровському.

Відкриття монумента приурочено до річниці підписання Акту про канонічне спілкування, яким було відновлено єдність Московського Патріархату і Руської Православної Церкви Закордоном, повідомляє patriarchia.ru.

Митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон зазначив, що монастир Ново-Дівєєво, що існує з 1950-х років, «користується великою популярністю серед народу, багато приїжджають сюди щонеділі молитися».

«Якось ще за життя Серафим Саровський звернувся до православних і сказав, що, коли на серці тривога, приходьте і після моєї смерті до мене на могилку, поговоріть зі мною, - розповів митрополит Іларіон. - Народ може тепер прийти й сюди, посидіти в тиші і помолитися, попросити про допомогу, ніби перед живим».

Монумент встановлений навпроти монастирського храму на честь преподобного Серафима Саровського, в якому знаходиться ікона Володимирської Божої Матері з Оптиної пустелі і хрест з Іпатіївського будинку в Єкатеринбурзі. Також в обителі зберігаються два образи Спасителя, які належали імператору Миколі II, що знаходилися з Царською сім'єю в Тобольську і Єкатеринбурзі.

*** Ново-Дівєєвського жіночий монастир в Нью-Йорку заснований на початку 1950-х років. Кладовище Ново-Дівеєвського монастиря в штаті Нью-Йорк - найбільше православне кладовище за кордоном, на ньому близько 8 тисяч поховань. Тут поховані багато відомих російських емігрантів - Голіцини, Волконські, Трубецькі, Гагаріни, Шереметьєви, дочка письменника Льва Толстого Олександра Львівна, сім'я барона П. Н. Врангеля, поети, письменники, вчені, артисти, а також представники родини Романових - племінники імператора Миколи II князь Георгій Костянтинович і княжна Віра Костянтинівна.