В Білорусі в день пам'яті преподобної Євфросинії Полоцької пройшов масштабний хресний хід

У день пам'яті преподобної Євфросинії, ігумені Полоцької, 5 червня, митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, звершив Божественну літургію у Хрестовоздвиженському соборі Спасо-Євфросінієвського жіночого монастиря міста Полоцька.

В цей день також відбувся хресний хід в Спасо-Євфросиніївський монастир, повідомляє офіційний сайт БПЦ.

У монастирі два хресних хода зустрілися і пройшли до Спасо-Преображенського храму монастиря, де завершилили богослужіння.

Після богослужіння митрополит Павел разом з ігуменею Євдокією відвідав Лазарет і привітав зі святом стариць обителі, які за станом здоров'я не змогли бути на богослужінні.