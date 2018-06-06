У Києві відбувся ІІІ щорічний благодійний фестиваль «Божі діти».

Фестиваль пройшов в Міжнародному палаці культури та мистецтв, повідомляє офіційний сайт Києво-Печерської лаври lavra.ua.

Митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин зачитав вітальне слово Блаженнішого Митрополита Онуфрія, в якому Первосвятитель призвав на організаторів і учасників концерту Боже благословення і зазначив, що фестиваль став доброю традицією, яка повинна тривати і надалі.

Вітальне слово Намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври зачитав насельник Святої Печерської обителі архімандрит Агафон. Далі слово було надано духівникові Благодійного фонду «Святих благовірних князів Бориса та Гліба» і керівнику організації архімандриту Глібу.

Під час фестивалю на сцені виступили: народний артист України Іво Бобул, заслужений артист України Дмитро Клімашенко, Наталя Валевська, Олеся Воробйова, група «VoiceBand» Art music school Zabava, народний художній колектив «Спортивно-танцювальний ансамбль “Пульс”», чоловічий вокальний ансамбль «PERFEKTUM», Ніколо Петраш, Ольга Зеленська, ансамбль «Домісолька», Юрій Васильківський.

Також під час концерту владика Августин вручив грамоти благодійникам, які внесли вагомий вклад в організацію цього святкового заходу.

Фестиваль пройшов під патронатом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, за підтримки БО БФ «Святих благовірних князів Бориса та Гліба» і ГО «Божі діти» в