Суд визнав незаконними дії Мінкультури по відношенню до УПЦ

Міністерство культури порушило законодавство у питаннях нереєстрації статутів релігійних організацій Української Православної Церкви.

Таке рішення оголосили 5 червня в Окружному адміністративному суді міста Києва. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У судовому засіданні за позовом Української Православної Церкви до Міністерства культури України щодо нереєстрації статутів релігійних організацій суд оголосив вступну та резолютивну частину свого рішення. Основний текст документу буде виготовлено через п’ять діб.

«У своєму рішенні суд встановив, що Міністерство культури України порушило законодавство у питанні нереєстрації статутів релігійних організацій УПЦ, - прокоментував голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов. - Це дуже важливий факт, адже посадовці Мінкультури постійно стверджують, що вони начебто діють у рамках законодавства, притому ігнорують очевидні порушення закону».

Голова юридичного відділу звернув увагу, що суд задовольнив дві з трьох позовних вимог УПЦ до Мінкультури.

По-перше, суд визнав незаконними дії Міністерства культури щодо повернення на доопрацювання пакетів документів, поданих для проведення реєстрації статутів релігійних організацій УПЦ.

«Порушення є очевидним, тому суд і задовольнив цю вимогу. Адже повернути статути на доопрацювання вони могли лише протягом трьох місяців з дати подачі документів на реєстрацію, а не через півтора роки», - розповів протоієрей Олександр.

Він зазначив, що вимога стосовно бездіяльності Мінкультури також знайшла підтримку у суду.

«Відповідно до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» реєстрація статутів повинна відбуватись протягом 3-ох місяців і за результатом розгляду приймається одне з двох рішень – про реєстрацію, або про відмову у реєстрації. Так, як за два роки, жодного рішення, що передбачено законом? Міністерство не прийняло, цілком зрозуміло у чому вбачається бездіяльність Мінкультури і чому суд задовольнив цю позовну вимогу, - продовжив юрист. - Окрім цього, у судовому засіданні представник Мінкультури пан Андрій Юраш наголошував, що вони “не хочуть відмовляти у реєстрації”, вибачте, але ж вони і не реєструють! Майже протягом двох років Мінкультури ухилялось від офіційних зауважень та листування».

«Ми також просили суд зобов’язати Міністерство культури зареєструвати статути, вони до речі й надалі у них знаходяться, - прокоментував священик. - Але суд в цій частині зобов`язав Мінкультури розглянути реєстрацію цих статутів по суті. Не дивлячись на це, при розгляді цього питання Міністерство культури повинно буде враховувати докази і факти, що встановлені у судовому рішенні».

Директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш висловив своє бачення результатів слухання. На його думку Українська Православна Церква програла цей позов.

«Це лишень його бачення, він завжди все перекручує - прокоментував ці заяви голова юрвідділу УПЦ. - Суд задовольнив більшу частину наших позовних вимог - і це свідчить про протилежне. Варто зазначити, що ми під час судових засідань обговорювали не тільки процесуальні питання, а також надали докази, що Мінкультури порушило законодавство України. Що полягає у втручанні у внутрішні справи УПЦ з метою руйнування її інституційної та ієрархічної структури».

На думку протоієрея Олександра Бахова, більш предметно можна буде говорити про це, коли виготовлять повний текст судового рішення, у якому буде викладена позиція сторін, докази що досліджувались і факти, які були встановленні у судовому засіданні.

У свою чергу Міністерство культури вже повідомило про те, що подаватиме апеляцію щодо цього рішення.