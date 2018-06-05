На Фанарі не знають, коли буде розглянуто питання про українську автокефалію

Дата проведення Синоду Константинопольського патріархату, де розглядатимуть питання Томосу про автокефалію УПЦ, залежить від того, як будуть розгортатися події в Україні. Для себе Патріарх Варфоломій вже прийняв рішення.

Таку думку висловив професор університету в Лос-Анджелесі, архімандрит УПЦ Кирил (Говорун), повідомляє "Радіо Марія".

«Навіть на Фанарі не зможуть спрогнозувати дату такого Синоду. Навряд чи є підстави сподіватися, що такий Синод відбудеться швидко. Можливо, він пройде в кінці червня», – сказав він.