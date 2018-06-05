Грузинської Патріархії напередодні зустрічі зі Вселенською з українського питання, повідомили позицію РПЦ

Патріархію Грузії з одноденним візитом відвідав митрополит Іларіон.

Як повідомляє "Грузія-Онлайн", за даними грузинської патріархії, «метою візиту було ознайомлення з позицією РПЦ у зв'язку з подіями, що розвиваються останнім часом навколо Української Церкви».

У найближчий час у зв'язку з цим питанням Грузинська Православна Церква збирається прийняти представництво Вселенської Патріархії.

Константинопольська (Вселенська) патріархія підняла питання про присвоєння Українській Церкві статус автокефальної. Досі жодна Православна Церква не визнавала автокефалію української церкви, вважаючи її частиною РПЦ. Відносини між Москвою і Константинополем стали напруженими після того, як Патріарх Кирил відмовився відвідувати Всеправославний собор, який Константинопольська Церква провела на Криті в 2016 році.

У Патріаршій резиденції в Тбілісі митрополита Іларіона прийняв Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II.