У Запоріжжі молилися про прощення тих, хто вбив ненароджених дітей

У Свято-Георгіївському храмі Запоріжжя 3 червня звершили покаянний молебень до Господа Бога, Пресвятої Владичиці Богородиці та Святих мучеників 14 тисяч немовлят заради Христа у Віфлеємі від Ірода замучених, про прощення гріха дітовбивства, що огорнув країну.

Молебень очолив протоієрей Олександр Афонін, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Після молебню пройшла соціальна акція «Запали свічку в пам'ять про нього».

*Всеукраїнська громадська організація «Доля» виступила з заявою про те, що за роки незалежності в Україні було зроблено 30 мільйонів абортів. Сьогодні в Україні щодня робиться понад 700 абортів. За даними МОЗ, щороку близько 200-250 тисяч українських жінок приймають рішення штучно перервати вагітність, і це лише офіційні дані. Медики стверджують, що Україна - у п'ятірці світових лідерів за кількістю абортів. Показник чисельності абортів на 1 тисячу народжених в Україні є одним з найвищих в Європі.