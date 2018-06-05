На Херсонщині представники УПЦ обговорюють питання роботи з молоддю

У понеділок, 4 червня, в селищі Лазурному Херсонської області розпочалась ХІV Всеукраїнська конференція голів і представників єпархіальних відділів та організацій у справах молоді Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Синодальний молодіжний відділ УПЦ.

Понад 100 учасників з усіх регіонів України зібралися на традиційний форум, який двічі на рік проводиться Синодальним молодіжним відділом.

Також учасникам форуму надіслав привітання Блаженніший Митрополит Онуфрій.