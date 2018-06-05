Грузинський Патріарх говорив із представником РПЦ про відносини Церков

12:57, 05 червня 2018
Православ`я
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Митрополит Іларіон зустрівся з Предстоятелем Грузинської Православної Церкви / patriarchia.ru

У Патріаршій резиденції в Тбілісі його прийняв Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II, повідомляє patriarchia.ru.

У тривалій бесіді обговорювалися питання розвитку взаємодії двох братніх Помісних Православних Церков, а також проблематика міжправославних відносин.

Під час перебування в Тбілісі митрополит Іларіон відвідав чоловічий монастир святого пророка Давида і Сіонський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, де вклонився святиням Грузинської Православної Церкви.

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