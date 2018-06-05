Грузинський Патріарх говорив із представником РПЦ про відносини Церков
12:57, 05 червня 2018Православ`я
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Митрополит Іларіон зустрівся з Предстоятелем Грузинської Православної Церкви / patriarchia.ru
Митрополит Іларіон 4 червня відвідав Грузію.
У Патріаршій резиденції в Тбілісі його прийняв Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II, повідомляє patriarchia.ru.
У тривалій бесіді обговорювалися питання розвитку взаємодії двох братніх Помісних Православних Церков, а також проблематика міжправославних відносин.
Під час перебування в Тбілісі митрополит Іларіон відвідав чоловічий монастир святого пророка Давида і Сіонський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, де вклонився святиням Грузинської Православної Церкви.
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