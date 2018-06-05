Іграшки, які клали в пам'ять про загиблих в торговому центрі Кемерова, віддадуть в дитячі будинки
08:02, 05 червня 2018Православ`я
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Іграшки, які клали в пам'ять про загиблих в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово (Росія), віддадуть в дитячі будинки.
Рішення про це було оголошено на прес-конференції, присвяченій святкуванню 100-річчя міста, повідомляє «Газета Кемерова».
Місцеві хімчистки готові почистити їх абсолютно безкоштовно. Прибирати іграшки будуть не раніше 12 червня, щоб не викликати «зайві емоції у кемеровчан і рідних постраждалих».
Пожежа в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. Його жертвами стали 60 осіб, з яких 37 – це діти. Місцеві жителі організували біля згорілого ТЦ народний меморіал, куди приносили квіти, свічки, кульки, м'які іграшки та ікони. Для підтримки порядку там чергували православні волонтери.
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