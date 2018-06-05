Тисячі віруючих УПЦ ідуть шестиденним 120-кілометровим Хресним ходом Рівненщиною з чудотворними іконами (відео)

З Рівного 3 червня розпочався хресний хід за участю тисяч віруючих, з чудотворною іконою Божої Матері «Отчаянних Єдиная Надєжда» та з образом святого сімейства Іоакима й Анни та Пресвятої Богородиці з часточкою мощей святої праведної Анни. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Рівненської єпархії.

У неділю о 12:30 у Свято-Георгіївському подвор’ї відбувся молебень, після чого Хресний хід, який очолив єпископ Дубенський Пімен, стартував.

Триватиме молитовний хід шість днів. 8 червня, подолавши 120 кілометрів, православні християни прибудуть в скит святої праведної Анни в селі Онишківці.

Кожного дня звершуватиметься Божественна Літургія, молебни і акафісти до Пресвятої Богородиці та до св. прав. Іоакима і Анни.

Усі бажаючі православні християни зможуть приступити до Таїнств сповіді, Причастя та помолитись за благополуччя у власних сім’ях, а також щоб Господь благословив миром українську землю.

Графік Хресного ходу ТУТ