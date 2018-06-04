У Ніжині у велосипедній прощі вулицями міста взяли участь понад сто віруючих УПЦ (фото)

22:36, 04 червня 2018
Православ`я
2007 0
оновлено
Під час прощі у ніжинських храмах читався акафіст / orthodox.cn.ua

Як повідомляє сайт Ніженської єпархії УПЦ, у заході взяли участь понад сто віруючих, подія відбулася з благословення архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента (Вечері).

Молодший вік учасників хресного ходу - сім років, а найстаршим було за сімдесят. 

Прочани відвідали всі храми Ніжина, де молилися святим, на честь яких посвячені престоли.

У храмі на честь святих мучениць Віри Надії та Любові та матері їх Софії владика Климент разом з учасниками хресного ходу помолилися за мир в Україні.

Ідея велосипедного хресного ходу виникла п`ять років тому. Адже за статистикою в Ніжині на кожного водія автомобіля припадає п`ять користувачів велосипедів. 

Наостанок всі учасники хресного ходу розділили спільну трапезу на природі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter