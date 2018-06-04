В Америці відкрили пам'ятник преподобному Серафиму Саровському

Пам'ятник преподобному Серафиму Саровському відкрили 3 червня в штаті Нью-Йорк, на території Ново-Дівеєвського жіночого монастиря.

Подія приурочена до чергової річниці підписання Акту про канонічне спілкування РПЦ і РПЦЗ, повідомляє російське інформагентство.

В урочистій церемонії відкриття та освітлення пам'ятника взяли участь глава РПЦЗ митрополит Іларіон, керуючий патріаршими парафіями в США єпископ Іоанн, глава Православної Церкви в Америці митрополит Тихон, дипломати, представники православних громад США, діячі культури.

Пам'ятник встановлений навпроти монастирського храму імені св. Серафима Саровського, в якому знаходиться ікона Володимирської Божої Матері з Оптиної пустелі та хрест з Іпатіївського будинку в Єкатеринбурзі. Також в обителі зберігаються два образи Спасителя, що належали Миколаю II і перебували з царською сім'єю в Тобольську і Єкатеринбурзі.