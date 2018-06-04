Центр інформації УПЦ запустив нову акцію в Фейсбуці - рамка "Петрів піст" з хештегом #УПЦ_це_я!

16:46, 04 червня 2018
Православ`я
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Рамка Центру інформації УПЦ / facebook.com/church.information.center

Центр інформації Української Православної Церкви до Петрового посту створив нову тематичну рамку, яку пропонує встановити всім бажаючим, хто публічно підтримує УПЦ.

Рамка виконана у небесно-блакитних тонах, на ній зображенені Велика Лаврська дзвінниця та Успенський собор, а на золотистій стрічці написано: «Петрів піст». Таке кольорове рішення обрано, бо у день пам’яті святих апостолів священнослужителі одягають облачення золотистого кольору. 

На рамці також розміщено хештег #УПЦ_це_я!, який віруючим пропонується використовувати у своїх постах. 

Встановити рамку можна, натиснувши на сторінці Центру інформації УПЦ кнопку «встановити». Ця функція буде доступна до завершення Петрового посту – по 11 липня включно. 12 липня православні відзначають день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Також є можливість вподобати офіційну сторінку Цeнтру інформації УПЦ та запропонувати зробити цe тим, кому важливо опeративно дізнаватися з місця подій про життя Цeркви.

Нагадаємо, раніше на сторінці Центру інформації УПЦ тисячі вірян висловили свою підтримку Церкві, встановлюючи подібні рамки, зокрема, під час Великого посту.

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