У Луцьку відбувся Всеукраїнський фестиваль духовної пісні

У Луцьку 2 червня відбувся VIII Всеукраїнський фестиваль духовної пісні «Волинський благовіст».

Це традиційне музичне свято, мета якого – зібрати благодійні кошти для дітей, які опинились у складних обставинах та потребують підтримки, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

З благословення єпископа Нафанаїла, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей захід розпочався з Богослужіння в усіх храмах Волинської єпархії УПЦ. Після Божественної літургії також був відслужений молебень за дітей-сиріт.

Потім на Театральному майдані Луцька тривали розважальні заходи – майстер-класи, квести, тренінги для молоді. Завершився фестиваль урочистим святковим концертом в приміщенні Палацу культури.

Концертна програма включала виступи церковних хорів Волинської єпархії УПЦ та гостей фестивалю.

Від імені владики Нафанаїла гостей та організаторів фестивалю вітав секретар Волинської єпархії УПЦ протоієрей Миколай Бондарук, який побажав усім благодійникам, глядачам та учасникам милості Божої за те, що задіяли свої таланти на допомогу нужденним дітям.

Під час заходу було зібрано 14 тисяч гривень, які буде використано з благодійною метою.