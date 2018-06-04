Понад тисячу віруючих прийшли у Всіхсвятський скит Святогорської лаври на престольне свято

У Неділю Всіх святих, 3 червня, митрополит Арсеній очолив святкування у Всіхсвятському скиту святогірської лаври, який у цей день відзначає престольне свято.

У цей день лаврський скит відвідало понад тисячу паломників, повідомляє прес-служба Святогірської лаври.

Напередодні ввечері намісник Святогірської лаври очолив святкове всенічне бдіння у Свято-Успенському соборі обителі. На центральному аналої знаходилися три ікони - Воскресіння Христового, Володимирської ікони Пресвятої Богородиці (одне з трьох річних свят на честь цього образу відбувається 3 червня) та ікона Собору Всіх святих.

У Неділю Всіх святих служби відбувалися і в Свято-Успенському соборі обителі, і в Всіхсвятському скиту, який у цей день був відчинений для відвідування паломників.

У Свято-Успенському соборі відслужений молебень з акафістом Володимирській іконі Пресвятої Богородиці, потім були прочитані часи й відслужена Божественна літургія.

По закінченні літургії відбувся хресний хід. Біля братського кладовища була відслужена коротка літія за спочилими. У храмі всі присутні соборно заспівали величання Всім святим і многоліття. Від скитської братії і всіх присутніх отець-скитоначальник архімандрит Амвросій привітав митрополита Арсенія зі святом і Днем тезоіменитства, і вручив ікону Спасителя.