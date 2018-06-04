Грузинський Патріарх зустрівся з батьком підлітка, якого вбили у вуличній бійці

Зазу Саралідзе - батька підлітка, вбитого півроку тому в бійці на вулиці Хорава та який проводить акцію протесту через недовіру слідству, 2 червня, прийняв патріарх Ілія Другий.

Як повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на "Новини-Грузія", зустріч відбулася в резиденції Патріарха. Аудієнція тривала близько 30 хвилин за закритими дверима.

Заза Саралідзе прийшов на зустріч разом із дружиною і дочкою. Також разом із ним прибув його соратник Звіад Куправа, проте, за наявною інформацією, він не взяв участь в аудієнції. Покинувши патріархію, Заза Саралідзе відмовився розповідати про зміст бесіди журналістам. Він зазначив, що розмова стосувалася "болючих тем" та "через важкий емоційний стан дружини" він не хоче робити коментарів.

Про бажання зустрітися з Патріархом заявив сам Саралідзе. Напередодні з ним провели зустріч представники митрополита Шио - престолоблюстителя Патріарха. Вони відвідали Сарлідзе в наметі перед парламентом, де той проводить акцію.