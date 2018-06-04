У Запоріжжі на "Фестивалі сім'ї" православні провели майстер-класи з церковного дзвону та гирьового спорту

З благословення митрополита Луки 2 червня у "Фестивалі сім'ї" взяли участь представники Запорізької єпархії Української Православної Церкви.

До уваги гостей свята була запропонована спеціальна локація, відвідувачі якої отримали можливість пройти два майстер-класи, в рамках яких можна було ознайомитися з азами дзвону та секретами гирьового спорту, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

"Ми пропонуємо запорожцям два майстер-класи: зі дзвону та гирьового спорту. Тим більше, що наближається 1030-річчя Хрещення Русі, яке ми будемо відзначати дуже скоро. А дзвін, насамперед, асоціюється в свідомості людей з Православ'ям, а спорт – здоровим способом життя. Думаю, це чудово, провести час не лише весело, а й з користю", – розповів керівник відділу сім'ї Запорізької єпархії УПЦ протоієрей Вадим Шаповалов.

Майстер-клас з гирьового спорту разом зі своїми вихованцями провела спортсменка, багаторазова чемпіонка світу Європи та України Любов Черепаха.