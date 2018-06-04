В УПЦ провели благодійну конкурсно-ігрову акцію «Подаруй дитині Мир»

У Києві 2 червня з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія до Міжнародного дня захисту дітей відбулася благодійна конкурсна-ігрова акція «Подаруй дитині Мир», організатором якої виступив Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань.

Благоотримувачами акції стали 37 дітей дошкільного та шкільного віку з 22 малозабезпечених та багатодітних родин, що доглядають дітей-інвалідів, повідомляється на сайті відділу.

За словами голови Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань протоієрея Владислава Діханова, сенс акції - не лише передати святкові подарункові набори нужденним діткам, а й спонукати їх до відповідального та творчого ставлення до свого майбутнього, до своєї Батьківщини.

У цьому контексті організатори акції запропонували гостям свята інтерактивну програму з низкою пізнавальних майстер-класів та конкурсів. Зокрема, творча сесія «Пальмова гілочка» від керівника студії "Macrokids” Аеліти Поноченюк розкрила секрети ліплення із соленого тіста і навчила малечу радувати своїх близьких маленькими солодкими сюрпризами. Майстер-клас від викладача образотворчого мистецтва школи "ThinkGlobal” Анни Русалової допоміг дітям створити десятки оригінальних голубів миру, авторів найкращих з яких відзначили призами в межах конкурсу малюнків.

Ідея миру через творчість, яка стала провідною на акції, об’єднала організаторів та учасників свята в спільному бажанні робити справи милосердя, які надихають до миру в душі, а відтак до мирної розбудови цілої країни.