У Києві 5 червня відбудеться православний фестиваль «Божі діти»

Масштабний захід відбудеться 5 червня в столичному Міжнародному палаці культури і мистецтв (палац «Жовтневий»).

Фестиваль проводиться третій рік поспіль з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, під патронатом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, повідомляє сайт обителі.

Початок цієї традиції був покладений під девізом «Люди, об'єднані любов'ю». Метою проведення заходу стало бажання надати широкомасштабну допомогу дітям усіх єпархій УПЦ, які потребують духовної та матеріальної підтримки.

Діти з дитячих будинків та інших державних установ отримали від спонсорів та організаторів фестивалю подарунки, для них був проведений святковий концерт за участю багатьох відомих українських виконавців.

У 2017 році фестиваль зібрав у Києві понад 2000 дітей.

Акція проводиться за підтримки Благодійного фонду «Святих Благовірних князів Бориса та Гліба» та Громадської організації «Божі діти».