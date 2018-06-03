В монастирі під Слов'янськом прославили ікону «Непрохідні Врата»

Урочистості в день прославлення ікони Божої Матері «Непрохідні Врата Сергіївська» відбулися в Сергіївській жіночої обителі Горлівської єпархії УПЦ.

Божественну літургію на честь святині в храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії очолили архієреї УПЦ у співслужінні духовенства Горлівської і Донецької єпархій, повідомляє сайт Свято-Успенської Святогірської лаври.

На запричастном вірші з проповіддю до прихожан звернувся митрополит Святогірський Арсеній. Він закликав віруючих пам'ятати про те, яку високу любов має Матір Божа до всіх людей.

«З історії Церкви ми знаємо, що Божа Матір неодноразово відвертала народні лиха, захищала міста, наставляла грішників на шлях праведності, зціляла багато невиліковних хвороб, відвідувала скорботних, – сказав намісник Лаври. – Посеред самого відчаю дарувала диво своєю всесильною материнською любов'ю. Такими чудесами Матері Божої сповнена історія всіх монастирів і храмів.

Є така народна приказка: «До порожнього колодязя за водою не ходять». І до чудотворних ікон не притікали б у такій кількості люди, якби не було благодатної допомоги і розради від цих святинь. Ми всі Її діти, і за кожного Вона переживає. Божа Матір перебуває на землі з усіма бідними, Вона охороняє святі обителі, захищає міста».

По закінченні літургії митрополит Горлівський і Слов'янський Митрофан очолив святковий хресний хід.

21 грудня 2017 року Священний Синод Української Православної Церкви прославив місночтиму ікону Божої Матері «Непрохідні Врата», що знаходиться у Свято-Сергієвському монастирі Горлівської єпархії (с. Сергіївка Слов'янського району Донецької області).