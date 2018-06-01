Синод Константинопольського Патріархату обрав нового Новозеландського митрополита

Новий глава Новозеландської єпархії Константинопольського Патріархату був обраний 30 травня в ході засідання Священного Синоду Константинопольської Православної Церкви, що проходило у Стамбулі під головуванням Патріарха Варфоломія.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство "Ромфея".

Митрополитом Новозеландським Синод обрав архімандрита Мирона (Ктістакіса).

Новий митрополит Нової Зеландії раніше був проповідником Критської архієпископії Криту, а також духовно окормляв викладачів і студентів Критського університету з 2012 року.

Попередній митрополит Нової Зеландії Константинопольської юрисдикції - Амфілохій (Цукос), який очолював цю єпархію з 2005 року, був обраний Синодом митрополитом Ганських і Хорським, у зв'язку з чим перейшов в юрисдикцію Олександрійського Патріархату.

Поставлення нового митрополита Нової Зеландії відбудеться 11 липня.

Агентство «Ромфея» зазначає, що блог, який намагається спеціалізуватися на церковних новинах, що вводять в оману читачів, кілька днів тому писав, що новим митрополитом Нової Зеландії буде обраний архімандрит Хризостом (Майдоніс).

Обраний митрополит Новозеландський Мирон (Ктістакіс) народився 15 вересня 1969 року. Після завершення навчання в Іракліоні (Крит) він отримав освіту в Афінському сільськогосподарському університеті, який закінчив у 1993 році. Потім він закінчив аспірантуру в Середземноморському агрономічному інституті в Ханьї. У 1996 році став ченцем у монастирі Агаратос. Дьяконом став у 1997 році.

У 2001 році він був висвячений у сан священика й возведений у сан архімандрита. Тоді ж отримав ступінь на Богословському факультеті Національного університету імені Каподистрии в Афінах.

У 2012 році він отримав ступінь бакалавра, закінчивши Медичну школу Критського університету. Служив епитропом Новозеландської митрополії, був представником Критської архієпископії в Синодальному комітеті з релігійного туризму. Служив священиком на різних парафіях Критської архієпископії в монастирі Агаратос.

З 2015 року обіймав посаду секретаря Критської архієпископії. Брав участь у різних міжнародних і загально грецьких конференціях, де представляв архієпископію Криту.