Митрополит Онуфрій сказав, що церковні питання мають вирішувати священнослужителі, а не політики

У Харкові, 1 червня, Предстоятель Української Православної Церкви нагадав про історичний досвід взаємодії держави і Церкви.

Згадуючи період церковних розколів, спровокованих єрессю аріанства у IV столітті, Його Блаженство відзначив мудру позицію царя Костянтина Великого, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Цар усіляко намагався примирити єпископів, просив, щоб вони подали один одному руки, але миру між ними не було. І тоді він зрозумів, що сам об’єднати Церкву не зможе, і доручив єпископам вирішити це питання між собою. Під час Першого Вселенського Собору святителі Божі, священики, диякони знайшли той царський шлях, яким повинна йти Церква, і вказали його людям», - розповів Предстоятель.

Блаженніший владика наголосив, що тільки священнослужителі, які отримали в Таїнстві Хіротонії особливі дари - дар розуміння правильного влаштування та організації церковного життя - можуть соборно вирішити питання розділень у Церкві.

«Уявіть собі, що мені, священикові, запропонували полагодити космічний корабель. Я вам гарантую, якщо я його полагоджу, то він взагалі не буде літати. Церква - це корабель небесний. Якщо людина не компетентна почне його лагодити, вона його ще більше зіпсує. Тому ми просимо політиків, щоб вони це зрозуміли. Не варто ображатися на нас. Просто потрібно усвідомити, що кожен повинен займатися своєю справою. Якщо політики будуть займатися політикою, Церква буде займатися спасінням людей, то у нас на землі буде як в Раю. Наша країна підніметься економічно і духовно - розвиток буде гармонійним, всебічним. Але якщо я почну займатися політикою, а політики почнуть займатися замість мене Церквою, то у нас буде такий хаос, у якому ніхто не розбереться, і ніколи благополучного життя не буде».

Митрополит Онуфрій закликав зберігати чистоту Православної віри і молитися за всіх.

«Молитися за тих, хто нас розуміє, за тих, хто нас не розуміє, щоб Бог дав усім пізнання Божественної істини, здатність розуміти Божественну волю. Божественна воля майже ніколи не збігається з волею людини - тим більше тієї, яка не знає, як в церкві двері відкриваються. Ми будемо просити, щоб Господь дав розуміти заповіді Божі і творити волю Божу всім нам», - зазначив Блаженніший владика.