Грузинський Патріарх обговорив з прем'єр-міністром Вірменії історико-культурні зв'язки країн
17:02, 01 червня 2018Православ`я
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Патріарх Ілія II зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії / apsny.ge
Католикос-Патріарх всієї Грузії, Святіший і Блаженніший Ілля Другий прийняв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та супроводжувальних його осіб, які перебують у Грузії з офіційним візитом.
Як повідомляє "Грузія Онлайн" Патріархії Грузії, зустріч мала ознайомлювальний характер.
За даними патріархії, мова йшла про важливість історично-культурних зв'язків, існуючих між країнами.
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