Грузинський Патріарх обговорив з прем'єр-міністром Вірменії історико-культурні зв'язки країн

Католикос-Патріарх всієї Грузії, Святіший і Блаженніший Ілля Другий прийняв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та супроводжувальних його осіб, які перебують у Грузії з офіційним візитом.

Як повідомляє "Грузія Онлайн" Патріархії Грузії, зустріч мала ознайомлювальний характер.

За даними патріархії, мова йшла про важливість історично-культурних зв'язків, існуючих між країнами.