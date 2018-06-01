Грузинський Патріарх обговорив з прем'єр-міністром Вірменії історико-культурні зв'язки країн

17:02, 01 червня 2018
Православ`я
2259 0
Патріарх Ілія II зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії / apsny.ge

Католикос-Патріарх всієї Грузії, Святіший і Блаженніший Ілля Другий прийняв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та супроводжувальних його осіб, які перебують у Грузії з офіційним візитом.

Як повідомляє "Грузія Онлайн" Патріархії Грузії, зустріч мала ознайомлювальний характер.

За даними патріархії, мова йшла про важливість історично-культурних зв'язків, існуючих між країнами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter