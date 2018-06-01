Братія Києво-Печерської лаври привезли подарунки дітям, які проходять соціально-психологічну реабілітацію

У Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ієромонах Лукіан - керівник відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври відвідав Центр соціально-психологічної реабілітації дітей села Копилів, Київської області.

Дітлахам з лаври привезли солодощі, іграшки, подарунки, а також медикаменти, повідомляється на сайті обителі.

Отець Лукіан поспілкувався з дітлахами, намагаючись кожній дитині приділити увагу. Завершуючи свій візит, він напучував дітей: «Ви є особливими для Бога, і Він ніколи не забуде про вас, якщо тільки самі ви завжди будете пам’ятати про Нього, дякувати Йому за все, намагатися молитися, допомагати один одному, слухати вихователів і вчителів, любити ближнього. І тоді обов’язково Господь допоможе вам і укріпить вас на всіх ваших життєвих шляхах».

Братія соцвідділу висловили подяку усім, хто допомагає їх підопічним, а також нагадують про те, що можна жертвувати сезонний одяг та взуття, продукти тривалого зберігання, канцтовари, побутову хімію і все те, що може знадобитися підопічним відділу соцслужіння лаври. Пожертви приймають у Києво-Печерській лаврі, корпус № 65.