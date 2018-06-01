У День захисту дітей Патріарх Кирил закликав допомагати вагітним і жінкам із дітьми, які перебувають у кризовій ситуації

Загальноцерковний збір коштів із нагоди Міжнародного дня захисту дітей, і збір на потреби вагітних і жінок із дітьми, які перебувають у кризовій ситуації пройде у всіх храмах РПЦ.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Патріарх Кирил закликав "кожного внести посильну лепту в загальноцерковну справу допомоги вагітним жінкам, які перебувають у важких обставинах".

"Майбутні мами мають відчути, що вони не самотні, що про них піклуються, що їм готові надати притулок, забезпечити соціальну та психологічну підтримку", - сказав Предстоятель РПЦ.

Він також закликав надавати допомогу нужденним вагітним жінкам, щоб вони не робили аборти.

"Сьогодні, на жаль, величезній кількості дітей не дозволяють навіть народитися на світ Божий, і відбувається це за злої людської волі. [...] Це справді загальнонаціональна катастрофа - і моральна, і демографічна.

Ми маємо робити все можливе, щоб майбутня мати, яка стоїть перед вибором збереження або переривання вагітності, все-таки не робила аборт, а для цього необхідно надавати психологічну та матеріальну допомогу жінкам, які потрапили у важку життєву ситуацію. Від того, як ми засвоїли Божественний закон любові, як ми відгукнулися на чуже горе, наскільки пішли за заповітом і за прикладом Христа, може залежати чиєсь життя", - підкреслив Патріарх Кирил.