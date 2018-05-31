У Римі відкрилася мультимедійна експозиція про новомучеників і сповідників

З 30 травня до 13 червня у Латеранському палаці в Римі проходить мультимедійна експозиція «Новомученики та сповідники Церкви Руської».

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Виставка побудована за історико-хронологічним принципом: відвідувачі послідовно знайомляться з життям Православної Церкви напередодні революції, з основними історичними подіями, сприймаючи її поряд з живими свідоцтвами про подвиг новомучеників і сповідників. Стенди виставки дають уявлення про дореволюційне життя в країні, про гоніння на віру в СРСР, доводять відвідувачів до днів прославлення новомучеників і сповідників.

Фотографії, репродукції документів, цитати, що характеризують епоху гонінь, представлені з використанням сучасних мультимедійних технологій, малих архітектурних форм, мультимедійної інтерактивної книги, проекційних стендів та плакатів.

У Парижі також з 14 квітня по 16 травня проходила виставка «Новомученики та сповідники Церкви Руської».