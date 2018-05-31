Предстоятель Чеської Православної Церкви вважає недопустимим вплив держави на церковні питання
16:34, 31 травня 2018Православ`я
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Зустріч Предстоятеля Чеської Православної Церкви з екс-президентами України / news.church.ua
Кучма і Кравчук 30 травня зустрілися з Блаженнішим архієпископ Пряшівським, Митрополитом Чеських земель і Словаччини.
Політичні діячі обговорили з Предстоятелем Православної Церкви Чеських земель та Словаччини питання церковної ситуації в Україні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на eparchiapo.sk.
Блаженніший Митрополит Ростислав підкреслив, що «будь-яка участь державних чиновників у церковних питаннях неприпустима в демократичному суспільстві».
На завершення зустрічі Блаженніший владика висловив надію, що складна церковна ситуація в Україні буде вирішена в канонічний спосіб, таким чином, щоб не порушити і без того напружену суспільно-політичну атмосферу.
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