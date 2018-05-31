Предстоятель Чеської Православної Церкви вважає недопустимим вплив держави на церковні питання

Кучма і Кравчук 30 травня зустрілися з Блаженнішим архієпископ Пряшівським, Митрополитом Чеських земель і Словаччини.

Політичні діячі обговорили з Предстоятелем Православної Церкви Чеських земель та Словаччини питання церковної ситуації в Україні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на eparchiapo.sk.

Блаженніший Митрополит Ростислав підкреслив, що «будь-яка участь державних чиновників у церковних питаннях неприпустима в демократичному суспільстві».

На завершення зустрічі Блаженніший владика висловив надію, що складна церковна ситуація в Україні буде вирішена в канонічний спосіб, таким чином, щоб не порушити і без того напружену суспільно-політичну атмосферу.