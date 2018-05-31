7 відомих «церковних» забобонів (рос.)

Говорят, что если подобрать потерянный кем-то крестик, то тем самым ты возьмешь на себя крест этого человека - все его беды, проблемы, печали.

На самом деле, конечно же, это нелепое суеверие. Крест каждого человека - его беды, печали и проблемы - это последствия его же грехов и страстей. Амвросий Оптинский говорил: «Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца». Поэтому было бы наивно полагать, будто от этого груза можно избавиться, потеряв нательный крестик. Тем не менее существует вполне реальный способ оказаться «наследником» такого наказания за чужие грехи. Правда, для этого совсем не нужно находить потерянный кем-то крестик. Преподобный Марк Подвижник пишет об этом так: «…Лишающий чего-либо ближнего своего, хотя и не желает, принимает на себя искушения лишаемого. Так же клевещущий - искушения оклеветанного им, лихоимствующий - лихоимствуемого, утомляющий - утомляемого им, оговаривающий - оговариваемого, презирающий - презираемого, лгущий принимает на себя искушение того, кого он оболгал, и, чтобы не перечислять всего порознь, скажу кратко: всякий, обижающий ближнего, соразмерно с обидою принимает на себя искушение обижаемого им».

Говорят, что, если заказать поминальную службу по живому человеку, он умрет.

На самом деле, тот, кто верит в подобные вещи, попросту не понимает, что такое Церковь, полагает, будто через ее Таинства можно манипулировать людьми. Это типичный пример магического мышления: «я сделаю некое ритуальное действие и получу власть над человеком». Но Церковь - дом Божий. И если кто-то, придя в этот дом, словно вор, пытается творить в нем подобные магические беззакония, то навредить этим он может только себе самому и никому больше. Занимаясь магией, человек обращается к бесам, вступает с ними в контакт, делает себя сопричастным злым духам. А занимаясь магией в Церкви, по сути - лжет Богу, пытается Его обмануть, отказывается от Него. И тем самым лишает себя единственной возможности избавиться от воздействия демонов, которые получают над ним полную власть. Поэтому в смертельной опасности оказываются вовсе не люди, которых такие колдуны «помянули за упокой», а сами эти несчастные манипуляторы.

Говорят, что, когда церковная свеча коптит и гаснет в руках - это дурной знак.

На самом деле это всего лишь знак того, что свеча была сделана с нарушением технологии и является бракованной. Видеть в подобных приметах некие «знаки» - настоящее язычество, прокравшееся в Церковь и своими нелепыми «страшилками» отнимающее у людей радость Богообщения.

Иоанн Златоуст писал об этом так: «Душа их преисполнена множества примет. Например, такой-то, - говорят, - первый встретился со мной, когда я выходил из дому: непременно случится тысяча неприятностей для меня. Сегодня ненавистный слуга, подавая мне обувь, поднес наперед левую: быть большим бедам и напастям. Сам я, выходя из дому, ступил за порог левой ногой: и это предвещает несчастья. Это - домашние неудачи. Когда же я вышел из дому, у меня правый глаз мигнул: быть слезам. <…> и тысячи других у них достойных смеха суеверий. Закричит ли осел, или петух, чихнет ли кто, и вообще, что бы ни случилось, все их тревожит, так что они, - как я сказал, - точно скованы тысячами уз, точно находятся во мраке, во всем подозревают (худое) и гораздо больше порабощены, чем тысячи невольников. Но не будем мы такими, напротив, осмеявши все такие суеверия, - как живущие в свете, как небесные граждане, не имеющие ничего общего с землей, - будем считать для себя страшным один только грех и оскорбление Бога».

Говорят, что если встретить на улице священника или монаха, с тобой обязательно случится несчастье.

На самом деле несчастьем для человека с полным основанием можно считать суетную веру в подобные глупости и отсутствие у него истиной веры в Бога. Ведь только неверующий человек может пугаться случайной встречи со служителем Божьим. А лучшим доказательством нелепости подобных примет может послужить обычная жизнь христиан, регулярно посещающих богослужения.

Каждый раз, посещая храм, мы непременно встречаемся со священнослужителями. И если бы упомянутая примета «действовала», то несчастья буквально выкосили бы все приходы нашей Церкви, и в ней не осталось бы ни одного человека, кроме священников и монахов.

Однако ничего подобного не происходит, верующие люди с радостью подходят к священникам под благословение, приносят своих детей на литургию, чтобы те причастили их. И ничего плохого ни с кем от этого не происходит. С человеком же, который не верит в Бога и при этом шарахается на улице от монахов и батюшек, действительно могут случиться всяческие неприятности. Но вовсе не потому, что они встретили священника, а потому, что жизнь их проходит вопреки Божьему замыслу о них.

Говорят, что если человеку в храме стало плохо, значит, он – большой грешник, и поэтому Бог его отвергает.

На самом деле в данном случае грешником себя следует считать тому, кто так бездумно взялся судить другого человека, вместо того чтобы помочь ему в тяжелую минуту.

Человеку может стать плохо в храме по самым разным причинам - от повышенного давления, от обострения хронической болезни, а иногда - просто от духоты.

Церковь никогда не связывала такое временное недомогание человека в храме с его греховностью.

Говорят, что когда дóма падает икона, значит, в семье скоро кто-то умрет.

На самом деле икона падает, когда она плохо закреплена на стене или поставлена на полочке. Полагать же, будто упавшая икона является знаком скорой смерти кого-либо из членов семьи - грубое суеверие, извращающее сам смысл иконопочитания. Честь, воздаваемая нами художественному образу святых, переходит и на их духовный первообраз - на самих святых, на Божию Матерь, на Господа Иисуса Христа. Мы любим их и украшаем жилища их иконами, чтобы всегда иметь перед глазами изображения наших любимых и иметь возможность молиться перед ними. Но когда люди начинают рассматривать упавшую икону как некий таинственный знак скорой смерти, это означает, что отношение к иконе у них какое угодно, только не христианское.

Потому что при таком взгляде икона по сути ставится в один ряд с идолом, магическим предметом, черной кошкой, перебежавшей улицу, женщиной с пустыми ведрами и еще множеством суеверных примет, которыми далекие от христианства люди привыкли пугать самих себя и друг друга. Христианин же, увидев, что у него в доме упала икона, просто подберет ее, бережно поставит на место, закрепив так, чтобы больше она не падала. И обратится к изображенному на иконе святому с краткой молитвой, в которой попросит у него прощения за то, что неаккуратно поставил или повесил его образ.

Говорят, что иконка или четки в автомобиле - оберег от аварии.

Самый лучший «оберег» от аварии - безукоризненное соблюдение правил дорожного движения в сочетании с уважительным отношением к другим водителям. Что же касается иконы, то специально для водителей Церковью была составлена молитва, по которой можно понять, о чем просит Бога верующий человек перед такой автомобильной иконой:

«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех хранящий Своею милостью и человеколюбием, смиренно молю Тебя, заступничеством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти меня, грешного, и вверенных мне людей и помоги невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже Милостивый!

Избави меня от злого духа лихачества, нечистой силы пьянства, вызывающих несчастья и внезапную смерть без покаяния. Сподоби меня, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

"Фома".