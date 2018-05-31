Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров» почав прийом заявок на участь

Прийом фільмів для участі в конкурсі XVI Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров» оголошено на сайті фестивалю.

Як повідомляє "Фома в Україні", планується, що форум відбудеться в Києві в жовтні. Заявки приймаються до 1 вересня.

«Наші надії пов'язані з новими цікавими кінороботами зі всього світу, які в черговий раз боротимуться за головні призи нашого православного кінофоруму», - пишуть організатори.

На конкурс приймаються художні, документальні, короткометражні та анімаційні фільми. Для кожної роботи слід надсилати окрему заявку. Заявка має подаватися в електронному та друкованому вигляді. Фільми, які схвалить відбіркова комісія, будуть передані журі. За рішенням відбіркової комісії учасникам фестивалю будуть вислані запрошення на кінофорум.

«Як завжди, фестиваль чекає цікава програма, маса цікавих і корисних творчих зустрічей», - повідомляють організатори.

Детально про умови участі можна дізнатися на сайті фестивалю.

Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров» вперше пройшов із благословення Блаженнішого Митрополита Володимира в жовтні 2003-го. У минулому році в конкурсі взяли участь 58 фільмів режисерів із 7 країн.