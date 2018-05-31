Константинопольський Патріархат оголосив про прийняття на себе ініціативи з подолання Македонського розколу
15:30, 31 травня 2018Православ`я
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Константинопольський Патріархат оголосив про прийняття на себе ініціативи по зціленню Македонського розколу / sedmitza.ru
У Стамбулі 30 травня відбулося засідання Синоду Константинопольської Церкви.
Як повідомляє "Седмиця", Константинопольська Патріархія опублікувала на своєму офіційному сайті наступне комюніке:
«Священний Синод, який зібрався сьогодні під головуванням Його Всесвятості, розглянув прохання розкольницької Церкви Скоп'є, про що також йдеться у листі прем'єр-міністра колишньої югославської Республіки Македонія (КЮРМ) Його Високоповажності пана Зорана Заєва, про те, щоб Вселенський Патріархат взяв на себе ініціативу щодо повернення цієї Церкви в канонічність під ім'ям Охрідської архієпископії. Вирішено скористатися цією ініціативою та зробити те, що необхідно в історико-канонічних умовах, що склалися в силу прерогатив першого престолу Вселенського Патріархату».
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