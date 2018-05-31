Понад 600 дітей пройшли хресним ходом вулицями Запоріжжя

У Запоріжжі відбувся щорічний дитячий хресний хід, приурочений до Міжнародного Дня захисту дітей та закінчення навчального року.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Запорізької єпархії.

Цього року учасниками урочистої процесії, яку очолив митрополит Лука та священнослужителі Запорізької єпархії УПЦ, стали понад 600 дітей зі своїми батьками. Перед початком ходи в соборі міста було звершено Божественну літургію, за якою піснеспіви виконували діти. Духовенство і віруючі піднесли молитви про здоров’я дітей, про мир в Україні, про упокій дітей, які загинули під час бойових дій на Донбасі.

Після закінчення літургії учасники хресного ходу пройшли центральним проспектом міста. Попереду ходи діти несли хоругви, багато людей тримали в руках ікони й різнокольорові повітряні кулі.

«Ми помолилися про всіх дітей нашої рідної України, особливо про невинно убієнних. Ми просили Бога, щоб ці діти звернулися до Бога і щоб він врозумив всіх, від кого залежить мир на нашій землі, тих, хто бере в руки зброю. Віримо, що ця молитва дітей біля Престолу Божого буде почута», - сказав владика Лука.

Вітаючи дітей зі святом, архіпастир побажав, щоб знання, отримані в недільних школах допомагали окрім іншого розуміти один одного.

«Адже ні для кого не секрет, що коли люди розуміють один одного, коли людство з повагою і розумінням ставиться до кожного свого члена, то воно живе в мирі», - зазначив він.

Закінчився хресний хід в Центральному парку культури і відпочинку «Дубовий гай» традиційним зльотом недільних шкіл Запорізької єпархії.