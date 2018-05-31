У Браїлівському монастирі відзначили 23-у річницю повернення чудотворної ікони Богородиці

У Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі, що на Вінничині, 29 травня відбулося урочисте богослужіння з нагоди 23-ої річниці повернення у обитель чудотворної ікони Пресвятої Богородиці "Браїлово-Ченстоховської".

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Божественну літургію очолив архімандритом Іоасаф (Ковецький). Після літургії був звершений хресний хід з іконою навколо монастиря.

Настоятелька Браїлівської обителі ігуменя Антонія (Стеценко) привітала зі святом священнослужителів, сестер обителі та прочан, які приїхали на свято.