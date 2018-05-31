У Браїлівському монастирі відзначили 23-у річницю повернення чудотворної ікони Богородиці
10:36, 31 травня 2018Православ`я
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У Браїлівському монастирі відсвяткували річницю повернення у обитель чудотворної ікони / orthodox.vinnica.ua
У Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі, що на Вінничині, 29 травня відбулося урочисте богослужіння з нагоди 23-ої річниці повернення у обитель чудотворної ікони Пресвятої Богородиці "Браїлово-Ченстоховської".
Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Божественну літургію очолив архімандритом Іоасаф (Ковецький). Після літургії був звершений хресний хід з іконою навколо монастиря.
Настоятелька Браїлівської обителі ігуменя Антонія (Стеценко) привітала зі святом священнослужителів, сестер обителі та прочан, які приїхали на свято.
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