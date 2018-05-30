У центрі Кривого Рогу відкрили пам'ятник засновнику міста святому Петру Калнишевському

18:50, 30 травня 2018
Православ`я
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Пам'ятник святому Петру Калнишевському / foma.in.ua

У відкритті монумента взяли участь голова міськради Юрій Вілкул, народні депутати України, почесні жителі Кривого Рогу, духовенство та парафіяни міських храмів, представники козацтва, повідомляє "Фома в Україні".

Після відкриття пам'ятник небесному покровителю міста освятив митрополит Єфрем.

Усі присутні поклали до підніжжя монумента букети квітів.

Висота бронзового пам'ятника разом із постаментом склала 8 метрів. Скульптор - член Національної спілки художників України Володимир Токар.

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