Єрусалимський Патріарх нагородив голову Харківської ОДА Орденом «Святогробського братства»

18:15, 30 травня 2018
Православ`я
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Юлія Світлична зустрілась з Патріархом Єрусалимським / facebook.com/svit.yuliya

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбук.

"Зустрілась з Патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ.

Дуже вдячна Патріарху за увагу та нагородження Орденом «Святогробського братства».

Безумовно, вручення найвищої нагороди Єрусалимської православної церкви, це визнання роботи та успіхів кожного харків’янина.

Особливо приємно було почути, що Патріарх щодня молиться за мир в Україні та благополуччя українців", - написала Юлія Світлична.

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