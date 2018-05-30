Єрусалимський Патріарх нагородив голову Харківської ОДА Орденом «Святогробського братства»

Єрусалимський Патріарх нагородив голову Харківської Облдержадміністрації Юлію Світличну Орденом «Святогробського братства».

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбук.

"Зустрілась з Патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ.

Дуже вдячна Патріарху за увагу та нагородження Орденом «Святогробського братства».

Безумовно, вручення найвищої нагороди Єрусалимської православної церкви, це визнання роботи та успіхів кожного харків’янина.

Особливо приємно було почути, що Патріарх щодня молиться за мир в Україні та благополуччя українців", - написала Юлія Світлична.