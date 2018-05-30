Представники РПЦ приїхали до Папи Римського обговорити питання релігійного туризму

Папа Франциск 30 травня прийняв у ватиканському Залі Павла VI делегацію Руської Православної Церкви на чолі з митрополитом Волоколамським Іларіоном.

Як повідомляє російське інформагентство, представники РПЦ, які знаходяться в Римі на запрошення Італійської єпископської конференції, взяли участь у засіданні робочої групи РПЦ та Римо-Католицької Церкви в рамках Форуму-діалогу з лінії громадянських суспільств Росії та Італії. Основною темою цієї зустрічі стали проблеми, пов'язані з паломництвом по святих місць і так званим "релігійним туризмом".

Також учасники зустрічі звернули велику увагу на проблему переслідування християн на Близькому Сході, а також знищення там древніх християнських святинь.

Сьогодні ввечері в стародавньому Латеранському палаці в Римі пройде церемонія урочистого відкриття виставки "Новомученики та сповідники Руської Православної Церкви", на якій буде присутній голова Патріаршої ради з культури митрополит Тихон і глава Папської ради з культури кардинал Джанфранко Равазі.