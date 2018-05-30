У Мінську відбулося урочисте відкриття Міжнародних Кирило-Мефодіївських читань

У конференц-залі Мінської міської ратуші 29 травня відбулося урочисте відкриття XXIV Міжнародних Кирило-Мефодіївських читань, присвячених темі «Християнство як інтегруючий фактор світової культури».

Про це повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

З вітальним словом до присутніх звернувся митрополит Павел. Владика висловив вдячність міській владі Мінська за надану можливість провести Кирило-Мефодіївські читання в будівлі ратуші, а також подякував усім учасникам і гостям форуму.

Архіпастир нагадав про неминущу актуальність духовної спадщини святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила - великих просвітителів і місіонерів, основоположників слов'янської абетки та слов'янської книжкової культури.

У перший день Читань відбулося відкриття Першої хорової асамблеї «Співають діти - співає місто!», організованою ГУО "Мінський міський інститут розвитку освіти". У фестивалі взяли участь зразкові хори 16 установ загальної середньої освіти міста Мінська, а також хор Мінської духовної академії.

Щорічні Кирило-Мефодіївські читання є форумом, який понад 20 років поєднує фахівців і науковців з Білорусі, країн ближнього й далекого зарубіжжя, які працюють у галузі богослов'я, історії, філософії, культурології та релігієзнавства. Читання є унікальним майданчиком для обговорення наукових праць і досліджень в сфері гуманітарного знання, а також обговорення проблем міжкультурного та міжконфесійного діалогу, християнської духовності та її значення для сучасного світу. У нинішньому році до участі в Читаннях запрошені понад 100 осіб, у тому числі вчені з країн СНД і далекого зарубіжжя.